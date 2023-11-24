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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ХАМАС передал первую группу израильских заложников, подлежащих обмену, представителям Международного комитета Красного Креста, и их везут в машинах скорой помощи из Хан-Юниса на юге сектора Газа к КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский источник.

Их семьи направляются к медицинским центрам, куда их доставят вертолетами с границы.

Кроме того, стало известно, что ХАМАС освободил 12 граждан Таиланда, захваченных 7 октября. За ними выехали дипломаты. Сообщалось, что группировка согласилась их отпустить без каких-либо условий.

Предполагается, что 24 ноября ХАМАС должен освободить 13 женщин и детей, список их имен израильская сторона получила ранее в этот день и оповестила их родственников. Медики должны осмотреть заложников на границе и затем их распределят по пяти медцентрам в Израиле. Тех, чье состояние будет оценено как наиболее тяжелое, отправят в клинику "Сорока" в Беэр-Шеве.

В первые четыре дня перемирия ХАМАС освободит 50 заложников, за это Израиль освободит 150 палестинских заключенных, преимущественно женщин и мальчиков-подростков. Затем обмен может продолжиться по договоренности сторон, всего перемирие и обмен могут продлиться десять дней.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС Хан-Юнис Египет
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