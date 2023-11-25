Осужденный по делу об убийстве Джорджа Флойда получил ножевое ранение в тюрьме

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный в 2021 году за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, в пятницу подвергся нападению со стороны сокамерника и получил ножевое ранение. Об этом сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в тюрьме в городе Тусон (штат Аризона). В Федеральном бюро тюрем подтвердили, что заключенный подвергся нападению, сотрудники оказали ему помощь, после чего пострадавшего направили в больницу. Его имя официально не раскрывается.

Агентство сообщило, что направило запросы адвокатам Шовина и в ФБР.

Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы по резонансному делу об убийстве 46-летнего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина умер после того, как Шовин прижал ему шею коленом во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.