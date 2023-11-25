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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Что произошло за день: суббота, 25 ноября

Заявление МИД РФ о вывозе россиян из сектора Газа, разгром "Сочи" в матче с "Зенитом", снегопад в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия вывезла абсолютное большинство граждан из сектора Газа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, установлен контакт еще с десятками россиян, которые из-за отключения электричества и блокировкой связи не могли заявить о себе. После завершения гуманитарной паузы эвакуация продолжится.

- Частный катарский рейс прибыл в Израиль. Сначала газета The Times of Israel не привела подробностей, но позднее стало известно, что на борту была делегация для переговоров.

- Вячеслав Володин заявил, что уехавших из России граждан "с распростертыми объятиями" никто не ждет.

- В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что "ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится" операция России на Украине.

- Бывший полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение в тюрьме. В Федеральном бюро тюрем подтвердили информацию об инциденте, но имя пострадавшего не назвали. О том, что это Дерек Шовин, сообщило Associated Press со ссылкой на источник.

- "Зенит" разгромил "Сочи" и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

- В Москве приготовились к сильному снегопаду с 26 по 27 ноября. Москвичей призвали быть предельно внимательными и перенести поездки на автомобилях.

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