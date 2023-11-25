Израиль заявил о перехвате запущенной из Ливана "воздушной цели"
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в субботу заявила о перехвате системой ПРО "воздушной цели", запущенной с территории Ливана, сообщает Times of Israel.
По данным газеты, в результате инцидента в северных частях Израиля раздалась сирена воздушной тревоги, предупреждающая об атаке.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.