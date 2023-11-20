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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Израильские военные сообщили о запущенных со стороны Ливана беспилотниках

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла несколько беспилотников, запущенных со стороны Ливана на израильскую территорию, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что атака дронов последовала после того, как утром в понедельник ЦАХАЛ нанес несколько ударов вдоль границы с Ливаном по объектам шиитского движения "Хезболла".

На фоне этих событий сообщается, что сирены, оповещающие о риск атаки дронов, звучали в ряде городов на севере Израиля, в частности в Кирьят-Шмоне.

Израильские военные в понедельник также сообщили, что провели допрос примерно 300 членов группировки ХАМАС во время операции на территории сектора Газа, а затем вывезли их в Израиль для дальнейших разбирательств. Согласно данным ЦАХАЛ, во время допросов военным удалось получить информации о нахождении подземных туннелей, складов с оружием в Газе.

В понедельник на территорию сектора Газа со стороны Египта въехало несколько десятков грузовиков с оборудованием из Иордании, которое позволит развернуть полевой госпиталь. Его планируется разместить в городе Хан-Юнис.

Мировые лидеры продолжают призывать к прекращению боевых действий и осуждают жертвы среди мирного населения. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что количество убитых гражданских лиц стало "беспрецедентным". Он отметил, что подобного в его практике не было с того момента, как он занял пост генсека международной организации.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил в понедельник осуждение из-за атаки на индонезийскую больницу в секторе Газа. Он отметил, что "сотрудники медучреждений и гражданские лица никогда не должны подвергаться такому ужасу, особенно внутри больниц".

Председатель Африканского союза Азали Ассумани в свою очередь указал, что атаки ХАМАС 7 октября "заслуживают порицания", но "подобный ответ на них непростителен".

Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Хроника 07 октября – 20 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ХАМАС
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