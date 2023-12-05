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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Один военнослужащий из Ливана погиб, трое ранены после обстрела из Израиля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ливанский военнослужащий погиб, еще трое ранены в результате обстрела с территории Израиля, сообщает во вторник ливанский портал "Нахарнет".

"Позиция военных в районе населенного пункта Одайсе подверглась израильскому обстрелу, в результате которого один солдат погиб и еще трое получили ранения", - говорится в заявлении ливанских военных.

По информации издания, базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" во вторник нанесла несколько ударов по позициям израильских военных на границе с Ливаном. Силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по населенным пунктам и территориям на юге Ливана. Предполагается, что часть этих ударов пришлась по позициям ливанской армии, а не по "Хезболле".

Это первый случай гибели ливанского военнослужащего в подобном инциденте после обострения на границе между Израилем и Ливаном, начавшегося в октябре.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября "Хезболла" стала проводить регулярные атаки на северной границе Израиля.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан ХАМАС Хезболла Израиль
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