Один военнослужащий из Ливана погиб, трое ранены после обстрела из Израиля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ливанский военнослужащий погиб, еще трое ранены в результате обстрела с территории Израиля, сообщает во вторник ливанский портал "Нахарнет".

"Позиция военных в районе населенного пункта Одайсе подверглась израильскому обстрелу, в результате которого один солдат погиб и еще трое получили ранения", - говорится в заявлении ливанских военных.

По информации издания, базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" во вторник нанесла несколько ударов по позициям израильских военных на границе с Ливаном. Силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по населенным пунктам и территориям на юге Ливана. Предполагается, что часть этих ударов пришлась по позициям ливанской армии, а не по "Хезболле".

Это первый случай гибели ливанского военнослужащего в подобном инциденте после обострения на границе между Израилем и Ливаном, начавшегося в октябре.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября "Хезболла" стала проводить регулярные атаки на северной границе Израиля.