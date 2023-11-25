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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Большинство находившихся в Газе граждан РФ эвакуированы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия вывезла абсолютное большинство сограждан из сектора Газа, эта работа будет продолжена после окончания объявленной гуманитарной паузы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские дипломаты совместно с МЧС России активно реализуют эвакуационные мероприятия. В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Раффах временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", - сказала она журналистам в субботу.

Захарова подчеркнула, что "абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены, но при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее в связи с отключением электричества и блокировкой связи технически не могли заявить о себе".

"С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС. Все получают необходимую поддержку, - добавила представитель МИД РФ. - Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается".

Она отметила, что Россия "с самого начала поддерживали активные контакты со всеми сторонами: и израильскими властями, и ХАМАС, о судьбе всех заложников, в том числе постоянно проживающих в Израиле и сохранивших российское гражданство".

Как сказала Захарова, "в начале следующей недели их будут принимать в МИД России".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу утром и продлится четыре дня. При определенном стечении обстоятельств его могут продлить.

В течение первого дня перемирия в сектор Газа въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

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