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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников, которые должны быть освобождены в субботу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС передало Израилю список второй группы из захваченных 7 октября заложников, которые в соответствии с достигнутым соглашением должны быть освобождены в субботу, сообщают израильские СМИ.

В список вошли 13 человек, из них восемь детей. Как ожидается, они будут освобождены до 16:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Израиль надеется, что ХАМАС помимо 50 человек, которые в соответствии с условиями сделки должны быть освобождены течение четырехдневного перемирия, освободит еще 30-20 детей и женщин, сообщают СМИ со ссылками на свои источники.

Как сообщалось, накануне первая группа израильских заложников и 13 человек была передана Израилю. Кроме того, как объявил израильский МИД, были освобождены 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин, которые прибыли в медицинский центр Шамир в Тель-Авиве.

По данным министерства, они пройдут медобследование, включая консультации с психологами и социальными работниками, а затем, как ожидается, вернутся к своим семьям.

Со своей стороны, Израиль в пятницу освободил 39 палестинцев в рамках соглашения с группировкой ХАМАС о прекращении огня и обмене палестинских заключенных на захваченных ХАМАС заложников, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на МИД Катара. Отмечается, что все освобожденные - это женщины и дети.

В соответствии с условиями соглашения в пятницу 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу. В них находились продукты питания, вода и медикаменты, а также другое оборудование.

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Израиль ХАМАС Газа
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