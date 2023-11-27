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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Ракету с грузовым "Прогрессом МС-25" установят на старте Байконура 28 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25", старт которой запланирован на 1 декабря, вывезут и установят на стартовом столе космодрома Байконур 28 ноября, сообщает в понедельник "Роскосмос".

"Государственная комиссия разрешила 28 ноября вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки", - говорится в сообщении.

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Там отмечается, что специалисты предприятий "Роскосмоса" на Байконуре выполнили общую сборку ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-25".

"Стыковка - 3 декабря в 14:14 по московскому времени", - сообщили в "Роскосмосе".

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" запланирован на 1 декабря в 12:25 по московскому времени.

В "Роскосмосе" сообщили, что на Международную космическую станцию (МКС) отправится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела для эксперимента "Перепел".

В ходе эксперимента яйца поместят в "Инкубатор", и космонавты отследят стадию развития эмбрионов. Затем материал в капсулах отправят на Землю, где специалисты продолжат проведение исследования. Этот эксперимент поможет в будущем в создании ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания в межпланетных перелетах.

По данным госкорпорации, грузовик также доставит на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств.

Байконур Роскосмос
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