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РФ и США проведут еще два совместных полета на МКС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительное соглашение между "Роскосмосом" и NASA подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Второе дополнение о продолжении перекрестных полетов до 2025 года. Фактически еще два полета", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

23 октября правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании второго дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребёнкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, Россия и США также согласовали дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС". По его словам, опыт проведения перекрестных полетов на МКС признан положительным, стороны признали целесообразность продлить соглашение после 2024 года.

15 сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на МКС до 2025 года. В свою очередь руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская сторона заинтересована в продлении соглашения с "Роскосмосом" о перекрёстных полётах "до конца проекта МКС, когда бы он ни наступил".

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-24", в состав которого, помимо россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, входит астронавт NASA Лорал О'Хара. В августе состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

РФ США NASA НАСА
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