Грузовой "Прогресс МС-23" покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23", как ожидается, в среду отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-23" с малым исследовательским модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована в 10:55 по мск.

В 14:43 мск корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана в 2,3 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия).

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-25" запланирована на 1 декабря с космодрома Байконур.

24 мая космический грузовик "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС и доставил около 2,5 т грузов.