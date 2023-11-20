Международной космической станции исполнилось 25 лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) в понедельник отмечает 25-летие полета на околоземной орбите.

20 ноября 1998 года ракета-носитель "Протон-К", стартовав с космодрома Байконур, вывела на орбиту первый модуль МКС - созданный в России функционально-грузовой блок "Заря". 7 декабря 1998 года модуль "Заря" состыковали с американским узловым модулем Unity.

2 ноября 2000 года МКС начала работу в пилотируемом режиме. В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и американский астронавт Уильям Шепард.

По данным "Роскосмоса", в ходе строительства и эксплуатации МКС выполнено 275 пусков. На станцию прибыло 115 пилотируемых и 152 грузовых корабля. На станции побывало 273 человека из 21 страны. В рамках проекта МКС осуществлены 269 выходов в открытый космос, из них 198 в американских скафандрах и 71 - в российских.

Самый длительный полет на станции совершили россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио - 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).

За все время существования МКС было проведено 349 коррекций орбиты, 195 из них - кораблями "Прогресс".

В проекте МКС участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. Организационно станция разделена на российский и американский сегменты.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.