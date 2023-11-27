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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Захватившие танкер в Аденском заливе задержаны, судно не пострадало

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Захватившие накануне в Аденском заливе танкер Central Park задержаны американскими военными при поддержке ВМС Японии, сообщает Fox News.

Танкер во время захвата подал сигнал бедствия, на который откликнулся американский эсминец USS Mason. Захватчики, не сумев добраться до укрывшегося в безопасном отсеке экипажа, бежали, но были захвачены американским эсминцем при поддержке эсминца ВМС Японии, отмечается в сообщении.

Захватчики в настоящее время допрашиваются американскими военными в рамках борьбы с пиратством, отмечает телеканал.

В компании Zodiac Maritime, которая владеет Central Park, назвали захват актом пиратства и сообщили, что судно "находится в безопасности, и весь экипаж, судно и груз не пострадали".

Zodiac Maritime входит в Zodiac Group, принадлежащую израильскому бизнесмену Эялю Оферу, уточняет Fox News.

Экипаж танкера состоит из 22 человек: граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

Танкер Central Park под либерийским флагом был захвачен неизвестными в воскресенье у берегов Йемена.

Аденский залив Central Park США USS Mason ВМС Японии
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