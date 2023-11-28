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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана упала на 56%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана сокращена на 56%, сообщил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов.

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%", - сказал Ильясов во вторник журналистам.

Крупнейшие нефтегазовые месторождения в Казахстане - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

Ожидается, что снижение добычи будет наблюдаться и в ближайшей перспективе.

"Минэнерго Казахстана не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях", - сказал Ильясов.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) накануне приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен. В компании проинформировали, что резервуарные парки практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. КТК в настоящее время является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Казахстан
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