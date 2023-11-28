Крупнейшие месторождения Казахстана продолжат снижение добычи нефти до 3 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшие месторождения Казахстана - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - продолжат снижать добычу нефти вплоть до 3 декабря, свидетельствуют данные Минэнерго Казахстана.

По данным, предоставленным советником министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова, на Тенгизе нефтедобыча снизилась/снизится: 27 ноября - на 43 тыс. тонн, 28 ноября - на 44 тыс. тонн, 29 ноября - на 54 тыс. тонн, 30 ноября - на 54 тыс. тонн, на 1 декабря - 59 тыс. тонн, 2 декабря - 59 тыс. тонн, 3 декабря - 84 тыс. тонн. Стандартная добыча нефти на месторождении составляет 84 тыс. тонн, уточняется в материалах министерства.

На Кашагане стандартная добыча нефти составляет 53 тыс. тонн. С 28 ноября добыча нефти сократилась на 19 тыс. тонн, в период с 29 ноября по 3 декабря включительно ожидается сокращение суточной добычи на 34 тыс. тонн ежедневно.

На Карачаганаке при стандартной добыче нефти в 35 тыс. тонн снижение с 27 ноября составляет 3,9 тыс. тонн, 28 ноября - 2,8 тыс. тонн. В период с 29 ноября по 3 декабря включительно суточная добыча нефти будет сокращена на 8 тыс. тонн ежедневно.

"По трем крупным компаниям при средней добыче 172 тыс. тонн/сут. добыча 28 ноября снизится до 106 тыс. тонн/сут. (на 30-40%), с 29 ноября до 76 тыс. тонн/сут. (56%)", - говорится в справке министерства.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго Казахстана, добыча нефти и газового конденсата в Казахстане за 27 ноября составила 212,3 тыс. тонн, 26 ноября - 214,5. Для сравнения, в субботу, 25 ноября, добыча составляла 253,1 тыс. тонн. Снижение составило 16%.

Накануне Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен. В компании проинформировали, что резервуарные парки практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. КТК в настоящее время является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.