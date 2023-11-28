США предостерегли Израиль от перемещения населения на юге сектора Газа

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена предупредила Израиль о том, чтобы он не допускал "дальнейшего значительного перемещения" гражданского населения на юге сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на американские официальные лица.

По их словам, Вашингтон заявил, что израильское военные при продолжении сухопутной операции должны будут действовать на юге сектора Газа с "большей точностью", чем они это делали на севере.

Представители американской администрации также указали, что ожидают от израильской стороны проведения операций таким образом, чтобы могли продолжать функционировать объекты оказания гуманитарной помощи, связанные с ООН бомбоубежища и другая инфраструктура, в том числе для подачи электроэнергии и воды.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что США во вторник отправят самолет в Египет с первой из трех партий гуманитарной помощи, в которую войдут медикаменты, продукты питания и зимние вещи для гражданского населения Газы.

В понедельник глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространится на всю территорию сектора Газа после того, как завершится перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили еще на два дня с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.