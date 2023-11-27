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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

После перемирия военные Израиля намерены действовать масштабнее

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространится на всю территорию сектора Газа после того, как завершится перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

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"Операция будет масштабнее, она будет идти по всему сектору Газа", - приводит слова министра Haaretz.

На встрече с военнослужащими, сражавшимися в секторе, Галлант подчеркнул, что ЦАХАЛ не остановится вплоть до выполнения задач. "Везде, где я бываю, я слышу – дайте нам завершить миссию, мы пойдем до конца", - отметил Галлант.

Он добавил, что пока ЦАХАЛ пользуется передышкой и готовится к будущим боям, ХАМАС поступает аналогично, и что израильским солдатам придется встретиться с более натренированным противником.

Ранее понедельник считался последним днем из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Однако ранее стало известно, что перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продлили еще на два дня.

Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия – 10 дней, за которые Израиль, со своей стороны, отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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