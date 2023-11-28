В Белоруссии свыше 100 лиц стали подозреваемыми по делу Координационного совета

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В качестве подозреваемых по делу "Координационного совета" в Белоруссии привлечены свыше ста лиц, сообщили в Следственном комитете страны во вторник.

В СК отметили, что, по данным следствия, в 2020 году главари радикальных ячеек на территории Белоруссии, которые консолидировались в так называемый "Координационный совет", предпринимали активные попытки по захвату государственной власти и интенсивно продвигали идею насильственного изменения конституционного строя. Для осуществления такой деятельности они, согласно сообщению СК, создавали различные псевдоорганы и формирования.

В СК отметили, что один из участников подобной деятельности решил воспользоваться правом вернуться на родину через созданную для этого комиссию.

Приехав в Белоруссию, этот человек инициативно предоставил расширенный список участников деятельности "Координационного совета", в котором фигурирует свыше сотни лиц, в том числе ранее не известных правоохранительным органам, отметили в СК.

Следственный комитет Белоруссии признал этих лиц подозреваемыми. В настоящее время совместно с МВД проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски, направленные на сбор доказательств.

Кроме того, устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории Белоруссии с целью последующего наложения ареста.

"С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства для обеспечения принципа неотвратимости наказания и возмещения вреда, причиненного преступными действиями", - заявили в Следственном комитете.