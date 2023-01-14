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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Список причастных к экстремизму физлиц превысил в Белоруссии 2,3 тыс. человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии включило в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, еще 29 человек, общее количество достигло 2311. Это следует из информации, размещенной на сайте МВД.

В список включили в том числе и отбывающую наказание бывшую сотрудницу Белтелерадиокомпании Ксению Луцкину.

После президентских выборов 2020 года журналистка заняла сторону оппозиции, ушла с ГосТВ, занималась создание негосударственного телевидения. Ее обвинили в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем и приговорили к 8 годам лишения свободы.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Белоруссия
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