В ЕС отметили сокращение реэкспорта Казахстаном товаров двойного назначения в РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан значительно снизил реэкспорт товаров двойного назначения в Россию, но отмечается рост экспорта других товаров в Россию, сообщил на пресс-конференции в Астане специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

"Мы благодарны казахстанским коллегам, казахстанским властям за предпринятые ими меры, в результате которых мы наблюдаем значительное снижение уровня реэкспорта определенных товаров, определенных изделий в Россию. Но, с другой стороны, мы также наблюдаем увеличение реэкспорта определенных других товаров, поэтому нам еще многое предстоит сделать и проработать", - сказал он.

По его словам, в ЕС надеются, что санкции не станут препятствием на пути сотрудничества с Казахстаном.

"Как вы знаете, ЕС является основным и главным торговым, инвестиционным партнером Казахстана, у нас есть множество амбициозных проектов, планов совместно Казахстаном, будь то в области зеленых технологий, в области транспорта, и мы хотим и дальше продвигать наши отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе, установить более тесное сотрудничество, и хотелось бы еще раз отметить, что мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубоко сотрудничества", - отметил О'Салливан.

"Я уже посетил ряд стран, я дважды был в Казахстане. Завтра у меня рейс в Узбекистан, также я посетил такие страны как Армения, Киргизия, Сербия, ОАЭ, Турция. На следующей неделе у меня будет визит в Индию", - сказал также спецпосланник.

"Целью всех этих поездок не является убеждение этих стран присоединиться или принять введенные нами санкции, а поговорить с ними о том, чтобы их юрисдикция, их территория не была использована в качестве платформы для обхода санкций и в качестве платформы для обслуживания военно-промышленного комплекса РФ", - добавил он.