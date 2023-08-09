В Бишкеке заявили о попытках США оказать давление на Киргизию в вопросе санкций против РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что США хотят оказать давление на республику и перетянуть на свою сторону в вопросе антироссийских санкций.

"На мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю, как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику", - заявил Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар", комментируя письмо американского сенатора.

Ранее в СМИ появилась информация, что на имя президента Киргизии направлено письмо сенатора США Роберта Менендеса, в котором он просит соблюдения введенных санкций против России.

Жапаров отметил, что нет никаких оснований полагать, что Киргизия помогает России обходить санкции.

"Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тыс. километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает. В вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем ли мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит", - сказал Жапаров.

Жапаров добавил, что после того, как в Казахстане были задержаны дроны из Киргизии, власти республики запретили их экспорт.

"Груз в виде дронов киргизстанской компании был задержан в Казахстане. Компания объяснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Но, несмотря на это, сейчас мы запрещаем вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты", - пояснил Жапаров.

20 июля стало известно, что четыре компании из Киргизии попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии заявил, что ни киргизское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к Росси. Спецслужбами Киргизии начато соответствующие разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности со стороны частных компаний.