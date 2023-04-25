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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Минфине США видят рост риска вторичных санкций против казахстанского бизнеса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Растут риски применения вторичных санкций в отношении казахстанских компаний и банков, которые помогают России уклоняться от западных санкций, заявила в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

Журналисты ее спросили, стоит ли на повестке пункт о введении вторичных санкций в отношении казахстанских компаний.

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков", - ответила она.

"Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", - добавила Розенберг.

Ранее в руководстве Казахстана заверяли, что не будут помогать российской стороны обходить санкции.

Минфин США Казахстан Элизабет Розенберг
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