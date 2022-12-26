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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Астане заявили, что Казахстан не позволит обходить санкции против РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Астана не участвует в санкциях против России, но в то же время не позволит обходить эти ограничительные меры, заявил в интервью телеканалу NHK глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Казахстан не участвует в санкциях против России, однако придерживается принципа не позволять каким-либо компаниям использовать себя для обхода санкций", - сказал он.

В то же время он напомнил, что у Казахстана и РФ - тесные экономические связи, и санкции против России оказывают негативный эффект на экономику Казахстана.

Говоря о ситуации вокруг Украины, министр напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в регулярном контакте как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Токаев призывает лидеров двух стран сесть за стол переговоров и урегулировать разногласия через диалог, добавил глава МИД Казахстана.

Казахстан
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