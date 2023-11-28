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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В НАТО заявили, что Финляндия не просила помощи альянса по контролю границы с РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия не обращалась к НАТО с просьбой помочь ей с контролем границы с Россией, она сама способна его обеспечить, сообщил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Никаких запросов на повышенное присутствие НАТО не поступало, контроль на границе - это то, что союзники делают сами, иногда также с помощью агентств ЕС. И я полностью уверен в том, что Финляндия способна сама с этим справиться", - сказал Столтенберг в ответ на просьбу журналиста прокомментировать закрытие последнего КПП на границе Финляндии с Россией.

Помимо этого, генсек НАТО добавил, что считает "правильным решение Финляндии в отношении контроля на границе".

Ранее во вторник премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что финские власти приняли решение о полном закрытии пограничных переходов с Россией на период с 30 ноября по 13 декабря.

"Цель - нормализовать ситуацию на границе с Россией как можно скорее", - приводит Bloomberg слова премьера.

Орпо уточнил, что, по мнению Хельсинки, кратковременное и полное закрытие последнего КПП будет эффективным для урегулирования проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию.

Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это вменяемой российской стороне организацией массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи.

Орпо 26 ноября заявил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".

Йенс Столтенберг НАТО Финляндия РФ
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