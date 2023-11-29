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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Польские пограничники проконсультируют финских об обустройстве забора на границе с РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Офицеры Пограничной стражи Польши будут направлены в Финляндию с консультативной миссией, сообщила пресс-секретарь польского пограничного ведомства Анна Михальская агентству PAP.

"В рамках миссии польские эксперты будут консультировать финнов, среди прочего, по техническим и правовым вопросам охраны границы, - сказала она. - В Финляндию будут направлены специалисты, которые, среди прочего, принимали непосредственное участие в возведении барьера на польско-белорусской границе... Наши специалисты поедут показать, как устроено наше заграждение на восточной границе".

"Они также расскажут об юридических решениях и взаимодействии с армией", - добавила Михальская.

По ее словам, руководитель Пограничной службы Финляндии "запросил возможность организации визитов экспертов служб в связи с планируемым строительством заграждения на финско-российской границе".

В октябре возможность наладить эти контакты обсуждали руководители погранслужб двух стран.

Правительство Финляндии решило с 30 ноября и пока до 13 декабря полностью закрыть переходы на наземной границе с Россией из-за наплыва мигрантов, которые прибывают с российской территории и просят убежища. Ранее Финляндия постепенно сокращала число работающих КПП на этой границе.

Польша с апреля 2023 года и по октябрь возводила 200-километровое электронное заграждение по всему периметру границы с Калининградской областью России для полного мониторинга границы. Это забор с колючей проволокой, оборудованный камерами и датчиками. Такое же заграждение было сооружено вдоль 206-километровой границы Польши с Белоруссией.

Польша Финляндия Анна Михальская Белоруссия Пограничная служба
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