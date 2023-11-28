Генсек НАТО не стал комментировать участие Лаврова в заседании ОБСЕ в Скопье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг воздержался от комментариев по поводу поездки главы МИД России Сергея Лаврова на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

"Организовывать встречи ОБСЕ - это дело ОБСЕ. Ряд стран НАТО являются участниками ОБСЕ, но не мне давать советы по поводу организации таких встреч. В мои полномочия входит организация встреч стран НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста.

Накануне пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил, что санкции ЕС не помешают министру иностранных дел РФ прибыть на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии.

"Министр Лавров, конечно, является объектом санкций, но они всегда допускают исключения. И участие в многосторонних форумах (...) входит в эти исключения, что позволяет (...) соответствующему лицу пересечь европейские воздушное пространство, если лицо, являющееся объектом санкций, пересекает его с целью обсуждения, прежде всего, того, как решить проблемы, вызвавшие санкции", - сказал Стано.

Отвечая в понедельник на вопросы на брифинге в Брюсселе, он добавил, что "это именно то, что происходит в данном случае в связи с этим министерским совещанием".

"То есть государства-члены могут позволить самолету Российской Федерации пересечь их воздушное пространство. Если власти Северной Македонии разрешат господину Лаврову лично участвовать в министерской встрече, это не будет нарушением санкций", - резюмировал представитель Борреля.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Болгарии Мария Габриэль сообщила во вторник, что болгарские власти дали согласие на пролет через воздушное пространство страны не всем членам делегации главы МИД России Сергея Лаврова, которые должны сопровождать его в поездке на встречу ОБСЕ в Скопье.

"Полет Лаврова (через воздушное пространство Болгарии) обусловлен предоставленными ему льготами, чтобы он имел возможность участвовать в международных форумах. Продолжительность этого исключения четко определена: от трех часов для участия в заседании до 72 часов", - сказала Габриэль.

"Если же в списке делегации есть человек, включенный в санкционные списки ЕС, то ему пролет разрешен не будет", - отметила она, не уточнив каких-либо имен.

Совещание государств ОБСЕ на уровне глав МИД состоится в Скопье 30 ноября - 1 декабря.