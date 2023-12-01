Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена

Глава МИД РФ констатировал полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ

Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена
Сергей Лавров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ОБСЕ как организация деградировала, ее будущее вызывает чувство безразличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ. Деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности: и в военно-политическом, и в экономическом и экологическом, и в гуманитарном и правозащитном", - сказал он на пресс-конференции в Скопье в пятницу.

В миреГлавы МИД стран Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за присутствия ЛавроваЧитать подробнее

По словам министра, "самое главное ощущение - безразличие". "Организация себя уже превратила в нечто, что у меня лично вызывает ощущение безразличия в отношении того, что с ней дальше произойдет", - отметил Лавров.

"Мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, находится ли Россия в изоляции на нынешнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ, Лавров сказал: "Сбежал-то мой коллега, госсекретарь (Энтони) Блинкен, я-то не сбегал никуда".

"Две разных фотографии, которые в македонских газетах помещены. Первая фотография, позавчера вечером, когда все приехали ужинать, они сфотографировались. Теперь я понимаю, ради чего: ради того, чтобы эта газета эту фотографию опубликовала и сказала: все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции. Но это же было накануне, такой междусобойчик, просто приехать и выпить вина хорошего македонского, перекусить", - сказал министр.

Он напомнил, что на открытии официального заседания "не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики, уехал, как я понимаю, и Блинкен, и (Жозеп) Боррель тоже уехал". "Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора", - заявил Лавров.

МИД ОБСЕ Сергей Лавров Польша Жозеп Боррель Прибалтика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд
Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры по освобождению заложников ХАМАС идут, несмотря на возобновление боев

В Израиле обвинили ХАМАС в невыполнении соглашения по освобождению заложников

Израиль разработает план по уничтожению лидеров ХАМАС за пределами сектора Газа

Израиль разработает план по уничтожению лидеров ХАМАС за пределами сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль из-за нарушения ХАМАС перемирия возобновляет боевые действия в Газе

Что случилось этой ночью: пятница, 1 декабря

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие на восьмой день

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 30 палестинских заключенных

Израиль освободил 30 палестинских заключенных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });