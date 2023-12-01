Лавров не заметил изоляции РФ на заседании ОБСЕ, напомнив о "побеге" Блинкена

Глава МИД РФ констатировал полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ

Сергей Лавров Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ОБСЕ как организация деградировала, ее будущее вызывает чувство безразличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ. Деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности: и в военно-политическом, и в экономическом и экологическом, и в гуманитарном и правозащитном", - сказал он на пресс-конференции в Скопье в пятницу.

По словам министра, "самое главное ощущение - безразличие". "Организация себя уже превратила в нечто, что у меня лично вызывает ощущение безразличия в отношении того, что с ней дальше произойдет", - отметил Лавров.

"Мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, находится ли Россия в изоляции на нынешнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ, Лавров сказал: "Сбежал-то мой коллега, госсекретарь (Энтони) Блинкен, я-то не сбегал никуда".

"Две разных фотографии, которые в македонских газетах помещены. Первая фотография, позавчера вечером, когда все приехали ужинать, они сфотографировались. Теперь я понимаю, ради чего: ради того, чтобы эта газета эту фотографию опубликовала и сказала: все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции. Но это же было накануне, такой междусобойчик, просто приехать и выпить вина хорошего македонского, перекусить", - сказал министр.

Он напомнил, что на открытии официального заседания "не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики, уехал, как я понимаю, и Блинкен, и (Жозеп) Боррель тоже уехал". "Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора", - заявил Лавров.