Перемирие между ХАМАС и Израилем могут продлить еще на два дня

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС и Израиль рассматривают возможность очередного продления перемирия - еще на два дня по истечении нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на египетские источники.

По их данным, паузу в боевых действиях могут продлить на прежних условиях.

В свою очередь Haaretz со ссылкой на неназванный источник в Израиле сообщает, что предложение по продлению режима прекращения огня изучают, но его еще не утвердили.

"Реализация такого соглашения зависит от того, сможет ли ХАМАС освобождать по 10 заложников в день", - пишет газета, ссылаясь на источник.

Накануне перемирие между Израилем и ХАМАС продлили еще на два дня.

Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.

До этого перемирие заключали на четыре дня, оно действовало 24-27 ноября.

В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда перемирие вступило в силу, освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.