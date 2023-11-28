Освобожденные ХАМАС 12 заложников прибыли в Израиль

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Освобожденную во вторник движением ХАМАС очередную группу из 12 заложников доставили из сектора Газа на израильскую территорию, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Освобожденные заложники - уже на территории Израиля, в сопровождении сил специального назначения ЦАХАЛ", - говорится в пресс-релизе на сайте ЦАХАЛ.

В документе отмечается, что после медосмотра их направят в израильские больницы, где воссоединятся со своими семьями.

Ранее сообщалось, что среди 12 заложников - 10 израильтян и двое поданных Таиланда. Сначала заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, после чего перевезли в Египет через КПП "Рафах".

В свою очередь "Гаарец" со ссылкой на неправительственную организацию "Клуб поддержки палестинских заключенных" сообщает, что из израильских тюрем позднее во вторник планируют освободить 30 палестинцев - 15 женщин и 15 детей.

Вместе с тем в ЦАХАЛ сообщили, что с разрешения израильского правительства в сектор Газа из Египта проследовали четыре бензовоза и четыре автозаправщика, перевозящие бытовой газ. Согласно ЦАХАЛ, этот транспорт направлен гуманитарным организациям ООН в рамках соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, согласованного при помощи США, Катара и Египта.

Вторник стал пятым днем перемирия между ХАМАС и Израилем. Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, за каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.

Накануне гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении между Израилем и ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

До этого перемирие заключали на 4 дня, оно действовало 24-27 ноября.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда перемирие вступило в силу, освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.