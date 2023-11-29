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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Представитель ХАМАС заявил, что движение стремится продлить перемирие с Израилем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ХАМАС стремится продлить перемирие с Израилем в секторе Газа, используя все имеющиеся у него козыри на переговорах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена политбюро группировки Гази Хамада.

"Мы стремимся продлить перемирие, чтобы остановить агрессию раз и навсегда, используя имеющиеся у нас козыри", - цитирует телеканал заявление Хамада.

По его словам, ХАМАС находится в контакте с Катаром и Египтом по поводу перемирия и что "другие страны прилагают усилия, чтобы оказать давление с целью прекращения огня".

"Мы подготовлены и готовы к достижению всеобъемлющей или частичной сделки. Всеобъемлющая сделка касается военных (пленных) в обмен на освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем, или это может быть частичная (сделка), связанная с гражданскими лицами, и это будет предметом переговоров", - отметил Хамад.

Вторник стал пятым днем перемирия между ХАМАС и Израилем. Согласно договоренностям, за каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно освобождать 10 заложников.

Накануне гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

До этого перемирие заключали на четыре дня, оно действовало 24-27 ноября.

По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда перемирие вступило в силу, освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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