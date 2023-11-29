Военные РФ сообщили о пяти нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанного с несогласованными с российской стороной полетами беспилотного летательного аппарата", - сказал Кулить на брифинге во вторник.

Кроме того, его словам, в районе Эт-Танф зафиксировано три нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей Rafale и самолетом-разведчиком В-350 коалиции.

Кулить сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В провинции Латакия в результате обстрела из автоматического гранатомета АГС-17 боевиками незаконных вооруженных формирований с направления населенного пункта Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Нахшебба ранения получили два сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.