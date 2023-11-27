Россия потребовала от Израиля прекратить удары по аэропорту Дамаска

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия осуждает удары израильской авиации по аэропорту в Дамаске, предупреждает об опасных последствиях этого акта.

"Продолжающиеся удары по территории САР расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в понедельник.

По ее словам, "подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями, особенно в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и вызванного им роста региональной напряженности". "Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей", - сказала Захарова.

26 ноября израильская авиация нанесла удары по международному аэропорту Дамаска, только что возобновившему работу после предыдущего авианалета 12 октября. В результате функционирование воздушной гавани страны вновь было приостановлено на неопределенный срок, а следовавшие туда гражданские самолеты экстренно перенаправлены на другие сирийские аэродромы, отмечает МИД РФ.