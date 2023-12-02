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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Авиация коалиции допустила в ноябре более 40 нарушений в небе над Сирией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За ноябрь со стороны коалиции зафиксировано 43 случая нарушений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

Он сообщил также, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей Rafale коалиции.

По его информации, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

В провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела боевиками с направления населенного пункта Калаз-Тахтани по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Кара-Килиса ранения получил один сирийский военнослужащий, сообщил Кулить.

Вадим Кулить Сирия
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