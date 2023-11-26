Военные РФ сообщили о четырех нарушениях со стороны авиации коалиции в Сирии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции, возглавляемая США, продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он в субботу.

Также, по его словам, в районе Эт-Танф имели место "два нарушения парой истребителей "Rafale" "коалиции".

Кроме того, контр-адмирал сообщил, что в провинции Идлиб двое сирийских военных получили ранения в результате минометного обстрела и огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований.