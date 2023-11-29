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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В МИД Катара считают весьма возможным продление перемирия Израиля и ХАМАС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - МИД Катара считает весьма вероятным еще одно продление режима прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС, сообщает CNN.

"Мы надеемся, что через пару часов мы закончим освобождение финальной партии заложников, и что также мы сможем объявить о продлении перемирия, - заявил телеканалу представитель министерства Маджед аль-Ансари. - Мы настроены очень оптимистично в отношении того, что сегодня у нас будут хорошие новости".

По его словам, переговоры по этому вопросу идут, причем очередное продление перемирия будет на тех же условиях, что и ранее. Основная тема - освобождение захваченных женщин и детей. Аль-Ансари добавил, что при этом идет продвижение в сторону обсуждения освобождения из заложников взрослых мужчин, а в конечном итоге - и военнослужащих Армии обороны Израиля.

Ранее CNN сообщал со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Гази Хамада, что движение стремится продлить перемирие с Израилем в секторе Газа, используя все имеющиеся у него козыри на переговорах.

Израильский высокопоставленный источник The Washington Post сообщал, в Израиле считают возможным продлить еще на два-три дня истекающее в четверг перемирие.

Вначале перемирие заключали на 4 дня, оно действовало 24-27 ноября. Затем гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.

Пока освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения. Кроме того, ХАМАС вне рамок этих договоренностей освободил несколько захваченных граждан Таиланда и Филиппин.

Хроника 07 октября – 29 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар МИД ХАМАС Маджед аль-Ансари
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