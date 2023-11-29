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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

GM обновила прогнозы на 2023 год и объявила ускоренный buyback на $10 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - General Motors Co. (GM) опубликовала новые прогнозы на 2023 год, а также объявила о запуске программы ускоренного обратного выкупа акций на сумму $10 млрд и намерении увеличить дивиденды на 33%.

Акции GM подскочили в цене на 6% в ходе предварительных торгов в среду.

В текущем году компания дважды повышала прогнозы прибыли, однако в октябре она полностью отозвала их в связи с забастовкой сотрудников.

В соответствии с новыми прогнозами GM, представленными в среду, ее чистая прибыль в 2023 году составит $9,1-9,7 млрд, или $6,52-7,02 в расчете на акцию, скорректированная прибыль - $7,2-7,7 на акцию, скорректированная EBIT - $11,7-12,7 млрд.

Негативное влияние забастовки на скорректированную EBIT, по оценкам компании, составит порядка $1,1 млрд, и это учтено в обновленных прогнозах.

Ранее GM прогнозировала годовую чистую прибыль в размере $9,3-10,7 млрд, или $6,54-7,54 на акцию, скорректированную прибыль - в $7,15-8,15 на акцию, скорректированную EBIT - в $12-14 млрд.

Компания ожидает, что ее капиталовложения в текущем году составят $11-11,5 млрд (ранее прогнозировалось $11-12 млрд).

GM увеличит квартальные дивиденды на $0,03 на акцию до $0,12 на акцию, выплаты повышенных дивидендов начнутся с января 2024 года.

GM General Motors
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