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General Motors в IV кв. увеличил чистую прибыль на 5%, выручка превзошла прогноз

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 5,2%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила $2,102 млрд, или $1,59 в расчете на акцию, по сравнению с $1,999 млрд, или $1,39 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Между тем прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,24 на акцию с $2,12.

Выручка уменьшилась на 0,3% - до $42,98 млрд против $43,108 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль автопроизводителя на уровне $1,16 на акцию при выручке в $38,809 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале увеличились на 3,4% - до 1,605 млн. В том числе в Северной Америке они выросли на 2,5% (до 747 тыс. машин), в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - на 5,2% (до 735 тыс.), а в Южной Америке сократились на 2,4% (до 121 тыс.).

Компания планирует по итогам 2024 года получить чистую прибыль в диапазоне $9,8-11,2 млрд, или $8,5-9,5 в расчете на акцию. Капзатраты оцениваются в $10,5-11,5 млрд.

Эксперты прогнозируют годовую прибыль в районе $7,75 на акцию.

Котировки акций GM взлетели на 8% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние двенадцать месяцев снизилась на 10% (до $48,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 21%.

General Motors США
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