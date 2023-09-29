Калининград попросил остановить работу электронной записи для въезда грузовиков в Литву

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области попросило федеральный Минтранс приостановить работу электронной очереди пропуска грузовиков на российско-литовской границе.

"Работу электронной очереди на МАПП Чернышевское просим приостановить. С такой просьбой к представителям Минтранса РФ обратилась министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина", - сообщается на странице регионального министерства во "ВКонтакте".

Просьба была сформулирована по итогам совещания по видеосвязи членов регионального кабинета министров, а также представителей областной таможни, Минтранса России, ФГУП "Росгранстрой" и автоперевозчиков.

"К выводу о необходимости приостановки и доработки нововведения пришли в результате многочисленных жалоб, поступающих на функционирование электронной очереди на международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское". Все претензии к работе системы были доведены до разработчиков", - говорится в сообщении.

С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако к очереди есть серьезные претензии у перевозчиков.

29 сентября "Росгранстрой" запустил телеграм-канал о состоянии электронной очереди в Чернышевском. Каждый час в канале размещаются оперативные сведения: сколько машин в очереди, количество транспорта, пропущенного за час, переносах бронирования (если они есть), а также списки машин из электронной очереди (в маскированном варианте) на ближайшие 2-3 часа.

Также 29 сентября пресс-служба Минтранса России, сообщила, что "в связи со снижением пропускной способности литовского автомобильного погранперехода Кибартай (со стороны РФ Чернышевское - ИФ) уменьшилось количество транспорта, пересекающего государственную границу".

При этом с российской стороны электронная очередь регистрации грузовиков и назначения даты для переселения границы работает в штатном режиме. Но из-за проблем в Литве в настоящее время все ближайшие даты уже перевозчиками забронированы. Причиной снижения и переносов бронирования стали действия литовской стороны, говорится в пресс-релизе.

"ФГКУ "Росгранстрой" держит ситуацию на контроле и модерирует очередь во избежание скопления транспорта на подъезде к Чернышевское. Рекомендуем перевозчикам следить за изменениями в режиме онлайн", - сообщила пресс-служба Минстранса.

В пресс-службе Калининградской областной таможни "Интерфаксу" сообщили, что в течение последних дней в очереди стоят порядка 30-50 автопоездов, которые находятся на площадке накопителе. Еще 25 грузовиков постоянно ждут разрешения на въезд в Литву, находясь на нейтральной полосе, пройдя контроль с российской стороны.

Литва ежедневно пропускает на въезд до 150 грузовиков, что меньше технических возможностей.

Литва с 3 июля ввела более жесткий контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении этих государств.

Литва приняла дополнительные меры для противодействия возможному обходу санкций. Для некоторых грузов дополнительно требуется подавать декларацию производителя. Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности.

Сейчас на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур, как в Россию, та и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.