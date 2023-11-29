В Мали проведут расследование в отношении лидеров повстанцев из народа туарегов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Военные власти Мали заявили о начале расследования в отношении лидеров повстанцев из народа туарегов, с которыми в 2015 году тогдашнее малийское правительство подписало мирный договор, сообщает Associated Press.

В телевизионном обращении прокурор заявил, что специалисты по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью будут вести проверку деятельности этих повстанческих лидеров. Также он упомянул о расследовании в отношении руководства группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (запрещена в РФ), союзной "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Фигурантам списка вменяют преступный сговор, терроризм, отмывание денег, финансирование террористической активности, незаконное хранение оружия и боеприпасов.

По данным западных СМИ, в списке фигурируют шестеро лидеров туарегов, подписавших договор 2015 года. Также в нем есть Ияд Аг Гали: он являлся лидером движения туарегов из области Кидаль, участвовал в восстаниях в 1980-х и 1990-х годах, в 2012 году. В 2017 году он присягнул на верность "Аль-Каиде" и сформировал группировку "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", действующую в Западной Африке и регионе Магриб.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года: всего речь шла о 11 тыс. солдат и 1,5 тыс. полицейских.

После этого, в августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из туарегов, и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА.

31 октября, когда МИНУСМА ушла из ее лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Но уже в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов. Лидер малийских мятежников, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф пообещал продолжить сопротивление.