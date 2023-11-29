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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Высокий суд признал законность остановки торгов никелем на LME весной 2022 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отклонил утверждения о том, что Лондонская биржа металлов (LME) действовала незаконно в марте 2022 года, отменив сделки с никелем стоимостью миллиарды долларов. Financial Times назвала это решение знаковой юридической победой для торговой площадки.

Хедж-фонд Elliott и маркет-мейкер Jane Street Global обвинили биржу в принятии поспешных и незаконных решений во время кризиса на рынке никеля в прошлом году. Однако суд в среду отклонил все их претензии.

LME остановила торги никелем 8 марта 2022 года, после того как цена металла взлетела в 3,5 раза в течение двух сессий и превысила $100 тысяч за тонну. Сделки общим объемом порядка $3,9 млрд, совершенные в этот день, были отменены. Лишь спустя неделю биржа возобновила торги, установив дневной лимит колебаний цен на никель в 5%, который в дальнейшем был расширен до 15% (как и у других металлов).

Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года, когда биржа была вынуждена заморозить операции с контрактами на олово.

LME Jane Street Global Elliott Высокий суд Великобритания
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