Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию, где 30 ноября-1 декабря состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Самолет российского министра приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 30 ноября мск).

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в российское внешнеполитическое ведомство поступил ряд запросов на двусторонние встречи, в программе министра запланированы как многосторонние, так и двусторонние мероприятия.

В ходе брифинга накануне официальный представитель МИД РФ отметила, что США и часть государств ОБСЕ "делают все, чтобы помешать нормальному участию" России в организации, однако Москва делает всё необходимое, чтобы выстроить работу на СМИД "в конструктивном ключе".

Украина, а также Латвия, Литва и Эстония ранее заявили о том, что не будут принимать участие в СМИД в случае участия в нем Лаврова. Как заявлял журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, это решение никак не скажется на судьбе организации.