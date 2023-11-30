КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен заявила, что Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Вашингтоном, сообщает ЦТАК.

"Суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, и мы никогда не будем сидеть за столом с США для обсуждения этого", - говорится в заявлении Ким Е Чен, опубликованном ЦТАК.

Она обвинила США в "подавлении" глобального мира и безопасности и отметила, что Север продолжит осуществлять свои суверенные права как государство - член ООН "без каких-либо ограничений".

По ее мнению, недавнее заседание СБ ООН, касающееся запуска Пхеньяном разведывательного спутника, было созвано по "бандитскому" требованию США и их союзников, а также "является доказательством того, что некоторые государства-члены ООН отрицают суверенные права Севера".

"Я сожалею о том факте, что Совет Безопасности ООН, в котором должны строго соблюдаться цель и принцип Устава ООН, превращается в страну беззакония, где беспричинно нарушается суверенитет независимых государств", - подчеркнула Ким Е Чен.

Ее заявление последовало после заседания Совбеза ООН, посвященного запуску разведывательного спутника КНДР.

Между тем, ЦТАК со ссылкой на Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике сообщил, что северокорейский спутник сфотографировал военные объекты США в Сан-Диего и Японии, а также Суэцкий канал в Египте.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын от Государственного главного управления по аэрокосмической технике получил фотографию военно-морской базы в Сан-Диего штата Калифорния континентальной части США, снятую в 2:24:50 29 ноября по пхеньянскому времени, фотографию Гадэнаской авиабазы в префектуре Окинава Японии, снятую в 10:16:42 29 ноября по пхеньянскому времени, и фотографию Суэцкого канала Египта, снятую в 16:36:51 29 ноября по пхеньянскому времени", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спутник КНДР сфотографировал Белый дом, Пентагон и атомные авианосцы, пришвартованные на военно-морской базе США.

КНДР осуществила запуск разведывательного спутника 21 ноября. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту власти КНДР заявили, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми также ознакомился Ким Чен Ын.