Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101 году жизни.

"Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в среду в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет", - говорится в заявлении его консалтинговой фирмы Kissinger Associates.

Киссинджер возглавлял Госдепартамент США в 1973-1977 годах, а пост советника по национальной безопасности США - в 1969-1974 годах. При президенте США Ричарде Никсоне (1969-1974 гг) он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР.

США Генри Киссинджер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Финляндия отрицает планы принять помощь Польши для урегулирования на границе с РФ

Финляндия отрицает планы принять помощь Польши для урегулирования на границе с РФ

Нефть Африки имеет значение. Обзор

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });