В Кремле ознакомятся со статьей Киссинджера по проблемам европейской безопасности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле намерены ознакомиться со статьей 99-летнего бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в статье, посвященной будущей архитектуре европейской безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, такой возможности не было", - отметил Песков.