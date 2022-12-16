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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Кремле ознакомятся со статьей Киссинджера по проблемам европейской безопасности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле намерены ознакомиться со статьей 99-летнего бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в статье, посвященной будущей архитектуре европейской безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, такой возможности не было", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Генри Киссинджер
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