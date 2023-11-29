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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Лондон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по вопросам России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, подписание документа состоялось в рамках проведенных в Лондоне 6-х армяно-британских оборонных стратегических консультаций.

В рамках консультаций обсуждены нынешний ход и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, стороны констатировали существенный потенциал сотрудничества в ряде новых сфер, достигнуты договоренности, отметили в армянском Минобороны.

Армения Великобритания
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