Лондон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по вопросам России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, подписание документа состоялось в рамках проведенных в Лондоне 6-х армяно-британских оборонных стратегических консультаций.

В рамках консультаций обсуждены нынешний ход и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, стороны констатировали существенный потенциал сотрудничества в ряде новых сфер, достигнуты договоренности, отметили в армянском Минобороны.