Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

В Израиле обвинили ХАМАС в невыполнении соглашения по освобождению заложников

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС не выполнила обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о перемирии, которые касались освобождения заложников, заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении канцелярии говорится, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

"На фоне возвращения к боевым действиям мы подчеркиваем, что правительство Израиля привержено достижению своих целей в войне: освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и обеспечению гарантий того, что сектор Газа никогда не сможет угрожать народу Израиля", - указано в заявлении офиса Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль разработает план по уничтожению лидеров ХАМАС за пределами сектора Газа

Израиль разработает план по уничтожению лидеров ХАМАС за пределами сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль из-за нарушения ХАМАС перемирия возобновляет боевые действия в Газе

Что случилось этой ночью: пятница, 1 декабря

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие на восьмой день

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 30 палестинских заключенных

Израиль освободил 30 палестинских заключенных

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тыс. кв. метров

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });