В Израиле обвинили ХАМАС в невыполнении соглашения по освобождению заложников

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС не выполнила обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о перемирии, которые касались освобождения заложников, заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении канцелярии говорится, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

"На фоне возвращения к боевым действиям мы подчеркиваем, что правительство Израиля привержено достижению своих целей в войне: освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и обеспечению гарантий того, что сектор Газа никогда не сможет угрожать народу Израиля", - указано в заявлении офиса Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.