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Переговоры по освобождению заложников ХАМАС идут, несмотря на возобновление боев

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и продлении перемирия продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источник.

По его данным, переговоры между сторонами вновь проходят при посредничестве Катара и Египта.

Позже в пятницу в МИД Катара подтвердили эту информацию, отметив, что цель - "вернуться к паузе" в боевых действиях.

В заявлении катарского внешнеполитического ведомства говорится, что Доха "глубоко сожалеет" из-за возобновившихся ударов Израиля по сектору Газа, которые усложняют переговоры и "обостряют гуманитарную катастрофу".

В МИД Катара призвали международное сообщество к незамедлительным действиям для прекращения боевых действий в Газе.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

Хроника 07 октября – 01 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль сектор Газа
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