Песков отметил, что РФ продолжит работу по освобождению россиян из заложников ХАМАСа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит прикладывать усилия для освобождения россиян, взятых в заложники ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши усилия и контакты со всеми соответствующими сторонами, чтобы освободить остающихся там граждан России", - сказал Песков журналистам.

Его попросили прокомментировать возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС.

"Мы предпочли бы увидеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам кажется, что это более целесообразно с учетом гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесса освобождения заложников", - заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

Между тем CNN со ссылкой на источник сообщил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и продлении перемирия продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа.