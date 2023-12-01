ЦАХАЛ поразил около 200 целей в Газе после возобновления боевых действий

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС поразили около 200 целей в секторе Газа с начала возобновления боевых действий, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С 07:00 по местному времени (08:00 по Москве - ИФ) ЦАХАЛ нанес удары примерно по 200 целям террористов", - говорится в сообщении армии в ее телеграм-канале.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковал объекты палестинского движения ХАМАС на севере и юге анклава, в том числе в городах Хан-Юнис и Рафах.

Армия обороны Израиля в пятницу вновь начала боевые действия в Газе в связи с нарушением ХАМАС условий перемирия.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

По мнению ХАМАС, напротив, именно Израиль нарушил перемирие, так как не пропускал топливо на север сектора Газа.