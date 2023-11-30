Российские военные сообщили о 16 нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции во главе с США

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, то авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства страны.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сообщил Кулить на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, "за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

По его информации, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

В российском Центре по примирению указали также на неблагополучную обстановку в лагере беженцев "Рукбан", расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф.

Как сообщил Кулить, властями Сирии обеспечен выход из лагеря пяти беженцев (двух женщин и трех детей), которые рассказали о тяжелой гуманитарной ситуации в указанном районе.

"США по-прежнему демонстрируют неготовность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии, продолжая искусственно затягивать процесс выхода беженцев", - заявил контр-адмирал.